Konzert des Musikvereins sorgte für ganz viel Stimmung

Werbung

„Es ist schön, euch nach zwei Jahren Pause wieder hören zu dürfen“, freute sich Landtagsabgeordneter Manfred Schulz beim stimmungsvollen Konzert bei Kerzenlicht im Festsaal Falkenstein.

Obfrau Agnes Singer-Pesau konnte auch Bürgermeister Leopold Richter und Bezirksobmann-Stv. Herbert Kandler herzlich willkommen heißen. Dank der vielen Kerzen und der Begleitung mit einer Lesung von Angelika Lang ist das Konzert immer etwas ganz Besonderes. „Die wunderschöne Stimme, aber auch die interessanten und stimmungsvollen Geschichten leisten dazu einen wesentlichen Beitrag“, betonte Kapellmeisterin Irmgard Hörndler-Luckner.

Ein großes Lob galt natürlich den Musikern des Musikvereines Falkenstein, die von ihrer Chefin besonderen Fleiß bei den Proben attestiert bekamen. Bei „Mull of Kintyre“ packte Flötistin Edith Eisenhut ihren Dudelsack aus, um die Blasmusik echt schottisch zu ergänzen.

Auch das junge Bläserensemble unter der Leitung von Gernot Kahofer zeigte, dass der Nachwuchs in Falkenstein in den Startlöchern steht. Trotz Pandemie wurden in den letzten zwei Jahren fünf Jungmusiker nach dem Ablegen des bronzenen Leistungsabzeichens in den Musikverein aufgenommen. Herausragende musikalische Leistungen erbrachte Sophie Gahr, die in zwei Jahren das Leistungsabzeichen in Silber auf Querflöte und Fagott ablegte. Auch Magdalena Krendl schaffte mit dem silbernen Leistungsabzeichen in Querflöte und Gesang diese große Hürde.

Musikalisch war der erste Teil klassisch besetzt, wobei es mit einem Fendrich-Medley und der Polka „Böhmische Liebe“ bereits eine Überleitung zum zweiten Teil gab. Dort standen moderne Weihnachtslieder, aber auch „Smoke on the Water“ von Deep Purple und ein Best of Falco auf dem Programm.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.