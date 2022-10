Prozess um zwei Spitzenbeamte: Noch kein Urteil

„Wir werden heute nicht fertig werden“, kündigte Richterin Monika Zbiral an: Eigentlich hätte es am vierten Prozesstag im Verfahren um zwei Spitzenbeamte der Stadtgemeinde Poysdorf ein Urteil geben sollen. Nur: Der frühere Leiter der Gemeindeaufsicht im Amt der NÖ Landesregierung, ein entscheidender Zeuge, ist bereits in Pension und befindet sich im Ausland: „Ohne den wird’s nicht gehen“, sagt Zbiral.

Thematisch befasste sich Verhandlungstag vier mit dem Thema besoldungsrechtliche Einstufung der beiden Spitzenbeamten: Ihnen wird vorgeworfen, sich 1993 bzw. bei der Überführung in das neue Gehaltsschema 1997, eine ihnen nicht zustehende Einstufung erschlichen zu haben: Der Finanzdirektor der Gemeinde hatte die entscheidenden Gespräche mit den Beamten der Landesregierung selbst geführt und dann der Gemeindepolitik berichtet.

Sowohl der Amtsdirektor, als auch der mittlerweile pensionierte Leiter der Finanzabteilung haben von der Ausbildung her einen Handelsschulabschluss. Bei ihrer Bestellung gewährte man ihnen aber aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz eine höherwertige Einstufung. Die Frage ist aber, ob sie dieses Upgrade als Dienstklasse oder als Zulage bekommen haben, was sich im Gehalt niederschlägt.

„Wir haben eindeutig gesagt, dass Zulagen nur zwölf Mal im Jahr ausbezahlt werden. Im Zuge der Überprüfung 2021 haben wir festgestellt, dass diese 14 Mal verrechnet wurden“, sagt ein hoher Landesbeamter: „Wenn der Beschluss im Gemeinderat so gefasst wurde, dann ist er gesetzeswidrig.“ Der Gemeinde-Finanzchef verwies im Gegenzug immer wieder darauf, dass das Land die Gemeinde regelmäßig geprüft, aber nie die Einstufung der beiden Spitzenbeamten beanstandet hatte. Zbiral kündigte an, diese Prüfberichte beim Amt der NÖ Landesregierung anfordern zu wollen.

Was wurde wirklich im Gemeinderat 1993 beschlossen? Die Richterin spielte die damalige Tonbandaufzeichnung ab - das Gesagte ist im Rauschen nur schwer zu verstehen. Der Landesbeamte war sich aber sicher: „Es wurde da was Anderes gesagt, als dann beschlossen wurde.“

Warum ist diese Tonbanaufzeichnung überhaupt noch vorhanden, wollte der Finanz-Chef wissen? „Die Kassetten wurden nur für die Protokollierung der Sitzungen verwendet. Wenn das Protokoll geschrieben war, wurde die Kassette wieder verwendet“, sagt der damals für die EDV zuständige Gemeindemitarbeiter: „Es ist ein extremer Zufall, dass diese Kassette noch da ist.“ Der Finanz-Chef wollte wissen, ob er jederzeit Zugriff auf die Kassetten habe und welche man verschwinden lassen hätte können? „Vermutlich“, sagte der Gemeindemitarbeiter: „Die lagen in einem Kastl im Sitzungssaal. Da liegen jetzt noch ein paar Kassetten rum.“

Für Überraschung beim Gericht hatte ein nachträgliches Mail einer Mitarbeiterin der Finanzabteilung an die Ermittlungsbehörde gesorgt, das sie nach ihrer Zeugenaussage am ersten Verhandlungstag geschickt hatte. Darin hatte sie aufgezeigt, dass auch bei einem anderen pensionierten Gemeindemitarbeiter Urlaub vor dem Pensionsantritt ausbezahlt wurde. Außerdem führte sie an, dass die beiden Spitzenbeamten keine Krankenstandsmeldungen gemacht hätten, wenn sie mehrere Tage weg waren: „Normale Mitarbeiter müssen diese ab dem ersten Tag vorlegen“, sagte die Mitarbeiterin. Stichwort Urlaub: Ihr Chef in der Finanzabteilung hatte immer wieder betont, wegen Unabkömmlichkeit seinen Urlaub nicht konsumieren zu können. Wie war’s denn, wenn er weg war, wollte die Richterin wissen: „Da wurde das Notwendigste erledigt, im Notfall haben wir ihn telefonisch kontaktiert“, sagte die Mitarbeiterin.

Wie geht es jetzt weiter? Für die letzte Zeugenaussage des ehemaligen Chefs der Gemeindeaufsicht wurde ein Termin im November festgelegt, danach soll es ein Urteil geben.

