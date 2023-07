Poysdorf: Lagerhaus plant Neubau für den Haus- und Gartenmarkt

Das Unternehmen führte eine Effizienz- und Nachhaltigkeitsanalyse durch, wie in Zukunft der Betrieb besser aufgestellt werden kann. Durch die Fusion zum Raiffeisenlagerhaus Weinviertel Ost stehen auch bisherige Verwaltungsflächen frei. Angedacht ist, im Bereich der Bahnstraße einen modernen Baumarkt nach dem Modell Zistersdorf zu errichten, um so alles kompakt an einem Standort anbieten zu können.

Eine Gruppe von Bewohnern der Mozartstraße und der Johannessiedlung leistet allerdings Widerstand gegen die Pläne. Seitens des Lagerhauses gibt es Vorverträge mit vier Grundstückseigentümern. Derzeit läuft die Abklärung mit dem Land Niederösterreich und der Stadtgemeinde, um überhaupt zu klären, ob das Projekt so verwirklicht werden kann. „Sobald wir hier eine Rückmeldungen mit den notwendigen Auflagen und Vorgaben erhalten, können wir uns auch mit den Anrainern zusammensetzen, um zu informieren“, betont Geschäftsführer Alfred Hiller.

Zufahrt ausschließlich über die Bahnstraße

Geplant ist ein Baucenter mit 1.600 Quadratmetern Verkaufsfläche und 1.200 Quadratmetern Freifläche für das Gartencenter. Die Zufahrt wird ausschließlich über die Bahnstraße erfolgen. Zu den bestehenden Flächen sind nicht, wie kolportiert, zwei Hektar, sondern 10.000 Quadratmeter Ackerfläche zusätzlich erforderlich. „Durch den neuen, modernen Baumarkt werden Arbeitsplätze geschaffen und die bestehenden im Baumarkt langfristig gesichert“, sagt Geschäftsführer Alfred Hiller. Angst vor großem Verkehrsaufkommen zerstreut er damit, dass in Poysdorf kein Baufstoffgroßlager errichtet wird. Die Belieferung von Baustellen wird direkt über den Zentralstandort erfolgen, sodass auch von dieser Seite her nicht mit einem erhöhten Lkw-Aufkommen zu rechnen sei. Seitens der Genossenschaft sind Investitionen von rund 4 Mio. Euro geplant.

„Als Abgrenzung zu den Häusern ist ein Grundstreifen mit Bäumen geplant“, betonte Bernhard Hugl (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Stadtrat Hans Peter Vodicka (SPÖ) und Gemeinderat Michael Bernard (FPÖ) brachten ein, dass auch sie von Anrainern angesprochen und gefragt wurden, was hier geplant sei. Gemeinderat Michael Bernard führte an, dass ein Schotterweg von der Siedlung zum Lagerhaus bestehe und die Bürger besorgt seien, dass dieser als Zufahrtsstraße ins Lagerhaus genützt wird. Bürgermeister Josef Fürst (ÖVP) bestätigte, dass es keinen offiziellen Weg von der Mozartstraße zur Bahnstraße gebe. Der von den Anrainern angesprochene Weg, bei dem die Angst besteht, dass die Mozartstraße als Zufahrtsstraße genützt wird, wurde von den Anrainern selbst im Bereich der ehemaligen Bahntrasse geschottert. Fürst betonte auch, dass garantiert werden könne, dass keine Straße zwischen Siedlung und Lagerhaus geplant ist.

Seitens der Gemeinde gab es bereits Gespräche mit zwei Anrainern, von denen Bedenken in puncto Lärm und Emissionen vorgebracht wurden. Der Bürgermeister betonte auch, dass es im Interesse der Gemeinde sei, Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch so wenig wie möglich an Fläche zu versiegeln. Gemeinderat Thomas Grießl ersuchte auch, die Parkstraße und die Hötzendorfstraße in all die Überlegungen einer geringen Verkehrsbelastung einzubinden. Bürgermeister Josef Fürst erklärte im Gemeinderat, dass seitens der Gemeinde, sobald konkrete Planungen und gesetzliche Vorgaben vorhanden seien, eine Information gemeinsam mit dem Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Ost erfolgen werde. Stadtrat Hans Peter Vodicka ergänzte, dass es wichtig sei, beide Seiten anzuhören und das Beste daraus zu machen. Auch für Lagerhaus Geschäftsführer Alfred Hiller sei, wie bisher bei allen Projekten, eine gute Nachbarschaft und gegenseitiges Verständnis sehr wichtig.

Obmann Adi Mechtler: „Ein positives Einkaufserlebnis schaffen“

Warum will das Lagerhaus konkret den Status quo in Poysdorf ändern? „Nach der Fusion zum Lagerhaus Weinviertel Ost wurden Überlegungen angestellt und Maßnahmen gesetzt, um die Arbeitsplätze am Standort Poysdorf zu stärken“, sagt Lagerhaus-Obmann Adolf Mechtler: Die Belieferung von Baustoffen erfolgt damit aus legistischen Gründen von den beiden Zentrallagern in Laa und Zistersdorf. Dies bringt mehr Effizienz der Fahrzeuge, weniger Lagervorrat und damit attraktive Preise für die Kunden.

Für den Standort Poysdorf bringt dies aber auch wesentlich weniger Schwerverkehr, weil eben Ziegel und sonstiges Baumaterial nicht her- und wieder weggeführt werden müssen. Es ermögliche auch, mit wesentlich kleineren Flächen auszukommen. Obmann Mechtler verweist auch auf den Wunsch der Kunden nach einem gewissen Einkaufserlebnis und damit einem zeitgemäßen Haus- und Gartenmarkt in Poysdorf. Der Lagerhaus-Standort Zistersdorf sei ein Musterbeispiel dafür.

Dem Obmann ist es auch wichtig, die vier Hauptstandorte Laa, Zistersdorf, Mistelbach und Poysdorf gleich aufzuwerten. Dafür nimmt die Genossenschaft einiges an Geld in die Hand, um hier in Poysdorf einen zeitgemäßen Baumarkt zu schaffen. „Zistersdorf ist offen und modern, der aktuelle Markt in Poysdorf verschachtelt, unübersichtlich und niedrig“, weiß Mechtler.

In Widmungsverfahren in Niederösterreich gebe es keine Gefälligkeiten, Bevorzugung oder Benachteiligung der Betroffenen, insbesondere der Anrainer. Hier werden Auswirkungen korrekt bewertet und für den Gemeinderat nachvollziehbar aufbereitet und aufgearbeitet. „Der Raumplaner ist schließlich dafür bestellt, die Gemeinde fachlich und rechtlich zu betreuen, damit keine negativen Auswirkungen verbleiben. Der Raumplaner ist kein Lobbyist eines Bauwerbers“, betont Obmann Mechtler mit seiner langjährigen Erfahrung als Bürgermeister und Kommunalpolitiker in der Gemeinde Hochleithen.