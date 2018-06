Hannes Steindl vom ORF Niederösterreich begleitete einen Tag die Arbeit von Orgelbaumeister Ferdinand Salomon an der Poysdorfer Okenfusorgel. Der Beitrag wird am 13.6. um 19 Uhr in NÖ Heute gesendet. Im Bild: Johann Tiwald, Hannes Steindl, Ferdinand Salomon und das ORF Kamerateam.

| Werner Kraus