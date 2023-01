Marley Wildthing auf Erfolgskurs

Werbung

Marlene Wilfing, in Künstlerkreisen besser als Marley Wildthing bekannt, hat mir ihrem Gewinn beim NÖN Talente Wettbewerb ein sehr erfolgreiches Jahr geschafft.

Als Kind hat Marlene Klavier, Schlagzeug und Gitarre gelernt, aber erst viel später ihre musikalische Karriere mit Gesang gestartet. Dazwischen lagen das BORG in Mistelbach und das Studium der niederländischen Sprache. Nach Prag ist Marley durch eine Studienkollegin gekommen, die viele Künstlerfreunde um sich hatte, und Marley Wildthing einen Neuanfang in einer neuen Stadt ermöglichte. Heute ist sie gerne in Tschechien, aber auch in Österreich, künstlerisch unterwegs.

Durch den Gewinn öffnen sich neue Wege. „Auch meine Mama wird immer wieder darauf angesprochen und ich erhalte Mails und nette Briefe von früheren Schulkollegen“, freut sich Marley Wildthing. „Ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet, als dann mein Name aufgerufen wurde, konnte ich nur jubeln“, meinte die Künstlerin.

Bereits vor dem Gewinn hat Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl für 22. September 2023 um 20 Uhr ein Heimkonzert im Poysdorfer Kulturhaus vereinbart. Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Josef Fürst gratulierten mit einem Goldstück und einem Blumenstrauß.

Marley Wildthing war auch beim Donauinselfest auf der Hauptbühne zu hören. „Am gleichen Abend wie Umberto Tozzi“, erzählte die Sängerin, die sich mit Independent Pop mit Loops, ähnlich wie Ed Sheeran, beschäftigt.

