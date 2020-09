Mit gemeinsamer Stärke in eine neue Zukunft - das haben die Mitglieder der Lagerhaus Genossenschaften Weinviertel Mitte und Weinviertel Nordost am 1. und 2. September in der Generalversammlungen beschlossen: Beide firmieren in Zukunft als Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen.

„Wir wollten uns neu aufstellen, um so für die Veränderungen in der Landwirtschaft und in den Vertriebsstrukturen gewappnet zu sein“, erklärt Obmann Adolf Mechtler. Sein Stellvertreter Josef Weiß hob hervor, dass Weinviertel Ost auch für die 515 Mitarbeiter, darunter 42 Lehrlinge, ein guter und sicherer Arbeitgeber sein wird.

Viele Bereiche, wie etwa die Gewerbebetriebe oder der Biobereich, der einen immer höheren Stellenwert einnimmt, sind in der neuen Genossenschaft wesentlich besser zu koordinieren. „Die 4.134 Mitglieder, unter ihnen viele engagierte und aktive Landwirte, schätzen gesunde Ergebnisse in der Genossenschaft und erwarten sich durch einen starken Partner ein gutes Konzept und günstige Einkaufsmöglichkeiten für ihre Betriebsmittel“, hebt Geschäftsführer Alfred Hiller hervor.

Der Wirtschaftsraum Weinviertel Ost ist sehr kompakt und reicht von Zwingendorf bis Bernhardsthal und von Drasenhofen bis Hohenruppersdorf. Die Genossenschaft hat 26 Agrarstandorte, zwei Weinbaucenter, 37 Tankstellen, sieben Werkstätten, vier Autohäuser, vier große Bau- und Gartenmärkte und zehn Gewerbebetriebe. „Sie ist in 46 Gemeinden Partner für 82.000 Menschen und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 160 Millionen Euro“, betont Ernst Fradinger, der dem Aufsichtsrat vorsteht.

In der neuen Form hat Weinviertel Ost in allen Bereichen auch mehr Kraft für Investitionen in der Region: „Wir investieren im gesamten Genossenschaftsgebiet, denn nur so können die notwendigen Wachstumsimpulse auch gesetzt werden“, erklärt Obmann Mechtler.

Die beiden Generalversammlungen von Weinviertel Nordost und Weinviertel Mitte waren für den großen Schritt daher gut vorbereitet: So gab es zum Beispiel in Weinviertel Nordost sechs Infoabende mit großer Beteiligung, „bei denen die Mitglieder sehr konstruktiv über die Zukunftspläne diskutierten“, wie Josef Weiß berichtet. Das neue Team der Geschäftsführer mit Alfred Hiller und Reinhard Bauer genießt zudem höchstes Vertrauen und die Zustimmung fiel in beiden Genossenschaften fast einstimmig aus.

Die aktuelle Zusammenlegung ist allerdings nicht die erste in der jüngeren Lagerhaus-Geschichte: Poysdorf hat bereits 2000 mit Zistersdorf fusioniert und 2002 haben sich Mistelbach und Laa zusammengeschlossen. „Auch hier zeigte sich, dass eine stärkere und größere Genossenschaft Großinvestitionen wie die Siloanlage in Laa möglich macht“, erzählt Mechtler.

Die Doppelgeschäftsführung im Lagerhaus Weinviertel Ost hat nun aufgeteilte Arbeitsbereiche: Alfred Hiller leitet den Bereich Agrar, Weinbau, Holz und Energie. Reinhard Bauer leitet die Gartenmärkte, den Baustoffhandel sowie Gewerbe und Technik. Gerechnet wird mit einem Ertragsverbesserungspotenzial von jährlich rund einer Million Euro.