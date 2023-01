Mit der NÖN auf 2022 zurückgeblickt

Werbung

Beim NÖN-Jahresrückblick im Reichensteinhof zeigte der langjährige NÖN-Mitarbeiter Werner Kraus, was 2022 in Poysdorf geschehen ist. Es war das Jahr nach Corona, als sich das Leben wieder ein wenig normalisiert hat und einige, seit zwei Jahren ausgesetzte, Feste wieder stattfinden konnten. Bürgermeister Josef Fürst hieß zur Foto-Schau auch Stadtrat Hans Peter Vodicka und Bundesrat Michael Bernard herzlich willkommen.

Der Bürgermeister betonte, dass die Verwirklichung der gezeigten Projekte vielen Menschen zu verdanken sei. Stellvertretend hob er das 50-jährige Jubiläum der Großgemeinde hervor, an der alle zehn Katastralgemeinden mitgearbeitet und so erst dieses großartige Fest am Badeteich ermöglicht haben.

Fürst wünschte bei der Gelegenheit allen Gesundheit, Zuversicht und viel Kraft und dankte Kraus für die Zusammenstellung des Jahresrückblickes. Nach der Präsentation bewirtete das Weingut Taubenschuss mit dem Stadtsekt und das Weingut Genießerhof Haimer mit dem Stadtfrizzante.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.