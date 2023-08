Musikantenheuiger: Gäste aus Wien sorgten für die Musik

Verbindungsglied zwischen Poysdorf und Leopoldau ist der Schlagzeuglehrer der Musikschule Poysdorf Gerhard Bergauer: Sein Bruder Wolfgang Bergauer ist Kapellmeister in Leopoldau. Er und Obmann Robert Nagl fanden die Idee zu einem musikalischen Ausflug in die Poysdorfer Kellergstetten gleich großartig. Der Musikverein Leopoldau sorgte für die musikalische Gestaltung des Musikantenheurigen. So konnten sich die Musiker des Poysdorfer Musikvereines voll auf das Service konzentrieren.

Obmann Thomas Hrabal dankte allen Musikvereinsmitgliedern für ihren Arbeitseinsatz, aber auch für die köstlichen Aufstriche und Kuchen: „Ein Danke auch an Andrea und Martin Hirtl, welche den Keller wieder als Stützpunkt zur Verfügung stellten.“ Danke sagte Thomas Hrabal auch der Stadtgemeinde Poysdorf und den Feuerwehren Poysdorf und Erdberg, die mit wichtigen Veranstaltungsgerätschaften aushalfen. Auch Kapellmeister Richard Jauk genoss es, einmal nicht selbst am Pult stehen zu müssen.

Die Freundschaft zwischen beiden Musikvereinen soll gefestigt werden und so haben die Leopoldauer eine Gegeneinladung zum großen Sommerfest nach Leopoldau ausgesprochen. Hier wird dann der Musikverein Poysdorf und Umgebung unter Kapellmeister Richard Jauk für den musikalischen Teil des Festes sorgen.

Unter den Gästen auch Ehrenobmann Helmut Strobel, Bürgermeister Josef Fürst, sein Vize David Jilli, Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl und Stadtrat Hans Peter Vodicka. Sie genossen, wie auch die vielen anderen Gäste, die Musik und das wunderbare Ambiente in der Poysdorfer Kellergstetten.