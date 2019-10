Vieler seiner Geschichten handeln von Weinviertler Originalen die er sehr liebt und die für ihn das Weinviertel ausmachen. Dieses schöne und unspektakuläre des Weinviertel schätzt Neid auch so besonders.

"Sie führen uns vor Augen, dass wir die Last der Zwänge nicht so eng sehen sollen", hob Neid hervor. Die Formation "Guid" mit Roman Beisser, Reinhard Kotza Müller und Sandra Schön-Schuckert umrahmte die Lesung mit Wein-, Trink- und Lebensliedern in Weinviertler Mundart.

Vizebürgermeiste rund Büchereileiter Josef Fürst konnte unter den Gästen auch Kulturstadträtin Gudrun Sperner Habitzl und Sparkassendirektor Werner Kraus, einen großen Förderer der Bibliothek, herzlich willkommen heißen.

Gleich zu Beginn wurde Martin Neid auch ein Geburtstagsständchen gesungen. Denn er feierte am Tag der Lesung seinen letzten Sechser.