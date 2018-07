Die Mittelschule zieht in die Hindenburgstraße um. In das alte Gebäude kommen der Hort, die Musik - und Sonderschule.

Ein denkwürdiges Ereignis war der Schulschlussgottesdienst der neuen NÖ Mittelschule Poysdorf im Turnsaal. Nach 112 Jahren zieht die Schule aus diesem Gebäude aus, um ab September in der Hindenburgstraße in einen gemeinsamen Schulstandort für alle Schüler zwischen zehn und 14 Jahren einziehen zu können.

In der von Stadtpfarrer Eduard Schipfer zelebrierten Schulmesse gab es viele Möglichkeiten Danke zu sagen. „Für alles, was im Schuljahr persönlich gelungen ist, aber auch für die Gemeinschaft und dafür, dass sich die Mittelschulgemeinde mit viel Engagement um die Erweiterung und Sanierung der Schule in der Hindenburgstraße kümmert“, hob Direktorin Renate Schodl hervor.

Schüler gaben in einem Zwiegespräch einen Rückblick auf die Umbauarbeiten, andere widmeten sich der Geschichte des alten Schulgebäudes.

„Dit Mittelschulgemeinde investiert 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung.“Thomas Grießl, Bürgermeister (ÖVP)

Unter den Gästen waren auch die ehemaligen Direktoren und Lehrer der Hauptschule Wienerstraße. Der frühere Bezirksschulinspektor Georg Wlaschitz begann vor 50 Jahren hier seine Lehreraufbahn, auch die Fachinspektorin für Religion Christine Edlinger unterrichtete hier.

Ein Nutznießer der Übersiedelung ist die Sonderschule. Sie bekommt jetzt Platz im Haus, das gemeinsam mit dem Poysdorfer Hort und der Musikschule neu belebt wird.

Bürgermeister Thomas Grießl betonte, dass in die Modernisierung des Schulstandortes in der Hindenburgstraße von der Mittelschulgemeinde 3,5 Millionen Euro investiert wurde.