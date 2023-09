Neuer Wanderweg bietet sensationellen Ausblick

„Gäste, die gerne die Natur genießen wollen und dies mit E-Bikes oder auf Schusters Rappen machen wollen, sind in Poysdorf wirklich spürbar“, betont Bürgermeister Josef Fürst. Mit der neun Kilometer langen Waldbergrunde wurde nun das Wanderwegenetz rund um Poysdorf durch eine wunderschöne Route durch die idyllischen Weinberge nordöstlich von Poysdorf erweitert.

Der Weg ist bereits markiert und auch online unter www.vinoversum.at sowie auf einer Papierkarte im Weinmarkt verfügbar. Der Wanderweg startet beim Vino Versum und führt auf dem Lehsatzweg Richtung Walterskirchen. Beim Marterl am Lehsatzweg biegt er dann in einen Hohlweg Richtung Ried Saurüsseln nach links in Richtung Norden ab. Über Höbertsgrub und das Bamhacklkreuz geht es in die Ried Waldberg, wo bei der Weingartenhütte des Weingutes Hugl-Wimmer die Wanderer eine Labestation mit kühlen Getränken und einem großartigen Ausblick in die sanfthügelige Weinlandschaft erwartet, schwärmt Winzerin Sylvia Hugl-Wimmer, die mit ihrem Gatten Martin diesen Platz auch immer wieder selbst zum Entspannen und mit der Seele Baumeln nützt.

„Weingartenhütten haben in unserer Weinlandschaft eine große Tradition. Die kleinen Hütten waren immer wichtiger Unterschlupf bei Unwetter oder auch Rastplatz bei der Arbeit. Diese Tradition wollen wir mit unserer Waldberghütte fortführen“, betont die Winzerin Sylvia Hugl-Wimmer. Weiter geht der Weg durch einen Hohlweg in die Kellergasse Bürsting und zurück zum Vino Versum.

Mit der Waldbergrunde hat Poysdorf sieben beschilderte Wanderwege rund um die Stadt. Zusätzlich gibt es den Drei-Schwesternweg, der über Poysdorf, Herrnbaumgarten und Falkenstein führt, sowie den Jakobsweg Weinviertel, der in Drasenhofen seinen Ausgangspunkt hat und bei dem Poysdorf die erste Tagesetappe abschließt. Die Vino Versum Geschäftsführerin hat auch gleich noch einen Tipp dazu: Wer sich mehr Verpflegung als nur kühle Getränke in der Waldberghütte wünscht, kann sich vor der Wanderung einen Saurüsselrucksack reservieren lassen und für ein Picknick auf die Wanderung mitnehmen. Der einzigartige Blickwinkel der Waldbergrunde, Poysdorf und seine mächtige Stadtpfarrkirche aus einem ganz anderen Blickwinkel machen diesen Weg so einzigartig. Er ist übrigens auch für Radfahrer, die teilweise auch Naturwege schätzen, gut zu bewältigen.