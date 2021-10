Landtagspräsident Karl Wilfing konnte sich mit Poysdorfs Vizebürgermeister Josef Fürst vom Baufortschritt im Kolping Wohnhaus für Behinderte überzeugen: Die Einrichtung wurde vor 40 Jahren errichtet, nun wird das Gebäude mit großer Unterstützung des Landes Niederösterreich saniert und erweitert.

Neu gebaut werden neun Wohneinheiten, um von 30 auf 39 Wohnplätze aufstocken zu können. „Weiters werden eine Tagesbetreuungsgruppe für Senioren sowie verschiedenste Gruppen- und Therapieräumlichkeiten errichtet“, betont Christina Schodl-Meier, die Leiterin der Kolping Behinderteneinrichtungen.

„Durch die Generalsanierung sind für die Zukunft beste Bedingungen für die Arbeit mit Menschen gegeben.“

Karl Wilfing, Landtagspräsident

„Derzeit bewohnen die Klienten ein Ausweichquartier aus 51 modernen Wohncontainern, in denen sich unsere Bewohner sehr wohlfühlen“, berichtete Sonja Willner, die Leiterin des Wohnhauses. Das Haus wird künftig durch einen Lift komplett barrierefrei sein und erhält neben den Sanitärbereichen in den Wohneinheiten ein topausgestattetes Pflegebad. Gruppenräume und eine moderne Küche werden für gute Arbeitsbedingungen sorgen. „So sind die Kolping Behinderteneinrichtungen ein wertvoller Arbeitgeber für Poysdorf“, ist Vizebürgermeister Josef Fürst überzeugt.

Im Pflegebereich, in der Küche und bei der Reinigung, aber auch in der Werkstätte, ist immer wieder Bedarf an Engagierten. „Durch die Generalsanierung und den Zubau sind für die Zukunft beste Bedingungen für die Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen gegeben“, betont Wilfing. Er bedankte sich bei Christina Schodl-Meier, Sonja Willner und dem Mitarbeiterteam für ihre engagierte Arbeit, die in der Umbauphase „sicherlich besonders anspruchsvoll ist“.

Den Klienten gefällt es sehr gut, vor Ort miterleben zu können, wie ihr neues Zuhause entsteht. „Die Hauptattraktion sind natürlich die Bagger, welche vom gut abgegrenzten Gartenbereich sehr schön beobachtet werden können“, erzählt Schodl-Meier. Das Gebäude wurde in Holzbauweise erweitert und kann so sehr schnell umgebaut werden.