Neustifters Stockkultur: Mehr Aufwand, aber „außergewöhnlicher Wein“

Der Stockkultur-Weingarten von Karl Neustifter, den er 2007 aus Überzeugung und als spannendes Projekt in der Ried Steinberg angelegt hatte, feierte seinen elften Jahrgang. Bei einer Vertikalverkostung aller Jahrgänge von 2010 bis inklusive 2020 aus der Magnum wurde mit Journalisten und Weinexperten das Jubiläum gebührend zelebriert.

„Unsere Stockkultur-Weine überzeugen nicht nur mit einer extrem hohen Lagerfähigkeit von bis zu 30 Jahren, sie sind auch hervorragende Speisenbegleiter“, erzählt Winzerin Monika Neustifter. Die gereiften Jahrgänge harmonierten perfekt zu geräuchertem Hirschschinken und zum Rehrücken, die im Weinrestaurant Neustifter verspeist wurden. Ab November ist der Neustifter Veltliner aus der Stockkultur 2020 im Verkauf. Der Sohn des Künstlers Emanuel Ranný, der dieses Mal die Kellerkatze auf der Flasche gestalten durfte, war zur Verkostung extra angereist und ist mit dem Ergebnis auf der Flasche wie auch im Glas sehr zufrieden.

Was bedeutet Stockkultur im Weingarten? Die Weinreben wachsen Richtung Himmel entlang von Holzstöcken in einem Abstand von 80 Zentimetern. Durch die enge Auspflanzung verwurzeln sich die Rebstöcke im Stockkultur-Weingarten tiefer im Erdreich. Das Traubenmaterial zeichnet sich durch eine unvergleichliche Mineralität und Fülle aus. „Allerdings ist ein Stockkultur-Weingarten auch viermal mehr Aufwand bei der Pflege und Ernte. Dafür werden wir jedes Jahr mit einem außergewöhnlichen Wein belohnt“, so Karl Neustifter. Das Jubiläum ist für den Winzer auch eine willkommene Gelegenheit, ein Resümee seines ambitionierten Projekts zu ziehen: „Das Ergebnis im Glas spricht für sich“, betont er und nimmt den Mehraufwand in der Ried Steinberg weiterhin gerne in Kauf.