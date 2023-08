Niklas Strobl war der Schnellste im Kettcar

Bürgermeister Josef Fürst dankte dem ARBÖ unter Bezirksobmann Hans Peter Vodicka und Ortsobmann Roland Hähsler für das langjährige Engagement dieses wichtigen Ferienspiel-Programmpunktes. Nationalrätin Melanie Erasim würdigte im Besonderen die Kinder, welche bei dieser Affenhitze trotzdem mit soviel Freude und Engagement an den Start gingen: „Ihr alle seid Sieger“, betonte Erasim.

Die 60 Starter hatten sehr faire Rennen und zum Glück gab es auch keine Blessuren. Auch für die Organisation ist alljährlich ein großes Helferteam erforderlich. Viele von ihnen sind in den letzten Jahrzehnten als Kinder selbst mitgefahren und sorgen heute als Helfer für die Organisation.

Die Großfamilie Baltram stellten in den verschiedensten Klassen Sieger und holte gleich fünf Pokale. Die Schnellsten waren die Strobl-Brüder. Niklas Strobl holte sich den Sieg in der Klasse Knaben 11 Jahre und auch die schnellste Rundenzeit. Sein Bruder Jonas landete auf dem zweiten Platz. Amelie Janner hatte in der Klasse Mädchen 9 Jahre keine Konkurrenz und daher startete sie gemeinsam mit den Burschen. Die Siegerin bei den Mädchen hätte auch in der Burschenwertung mit einem hervorragenden 4. Platz einen Pokal errungen. Schnellstes Mädchen war Anna Schodl aus Wetzelsdorf. Sie fuhr beim Bewerb „Mädchen 11 Jahre“ mit 22,97 Sekunden die schnellste Rundenzeit.

Das große Organisationsteam sorgte auch beim 39. ARBÖ-Kinder Grand-Prix für die Arbeiten. Foto: Werner Kraus

Die Ergebnisse:

Die drei Erstplatzierten jeder Gruppe beim ARBÖ Kinder Grand Prix:

Mädchen 5 Jahre: 1. Leni Baltram, 2. Theresa Fritz, 3. Emma Ganglberger

Knaben 5 Jahre: 1. Emilian Stur, 2. Johann Nagl, 3. Maximilian Reif

Mädchen 7 Jahre: 1. Elisa Stur, 2. Sarah Bohrn, 3. Sophie Thill

Knaben 7 Jahre: 1. Josef Cermak, 2. Philip Klinghofer, 3. Sebastian Reiff

Mädchen 9 Jahre: 1. Amelie Janner

Knaben 9 Jahre: 1. Sandro Lechner, 2. Simon Bruckner, 3. Manuel Matthias Hirtl

Mädchen 11 Jahre: 1. Anna Schodl, 2. Anja Cermak, 3. Klara Haimer

Knaben 11 Jahre: 1. Niklas Strobl, 2. Jonas Strobl, 3. Felix Pamperl