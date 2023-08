Nostalgie-Ecke: Egon Englisch zeigt ein Stück Topothek im Gasthaus

Topothekar Egon Englisch nützt die vielfältigsten Möglichkeiten, um auf die große Vielfalt an Fotos in der Poysdorfer Topothek, die online „besichtigt“ werden kann, hinzuweisen. So hat er in der vorhandenen Vitrine im Gasthaus von Andrea Wilfing am Oberen Markt 26 ab sofort nostalgische, denkwürdige und seinerzeitige Fotos ausgestellt. Auch interessante Ansichtskarten und Dokumente aus der Topothek gibt es in der „Nostalgie-Ecke“ zu sehen.

Monatlich wird Egon Englisch diese Topothekausstellung erneuern. Derzeit werden 16 Fotos vom Winzerfest 1928 gezeigt. Dieses erste Winzerfest wurde von der Feuerwehr Poysdorf organisiert, um Geld für den ersten Motorspritzenwagen der Feuerwehr aufzutreiben.