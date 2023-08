Ortsvorsteher Ebinger verstorben: Gemeinschaft stand ganz oben

Der langjährige Ortsvorsteher von Poysdorf, Johann Ebinger, ist im 84. Lebensjahr verstorben. Vizebürgermeister David Jilli betonte, dass der Winzer und Landwirt immer sehr an der Gemeindepolitik gewesen sei und von 1985 bis 2005 die Funktion des Ortsvorstehers ausübte. Bis 2007 war er auch noch im Vorstand des Poybach-Wasserverbandes für Poysdorf tätig.

Sohn Johann Ebinger erzählte in der Wallfahrtskirche Maria Bründl den Lebenslauf seines Vaters, der von Arbeit, Geselligkeit und Kameradschaft geprägt war. So war er auch beim Verschönerungsverein aktiv und kümmerte sich mit einer besonderen Liebe um den Wald der Stadtgemeinde Poysdorf.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber würdigte Johann Ebinger für seine über 60-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr. Auch hier war er immer hilfreich zur Seite, um Menschen in Not zu helfen. Auch die Wettkampfgruppe und die anschließenden Siegesfeiern war für Johann Ebinger wichtiger Bestandteil in seinem Lebensalltag. Zwei Kinder, sechs Enkelkinder und vier Urenkel waren der ganze Stolz von Johann Ebinger.