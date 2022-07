Polizei statt Fachschule

Werbung

Die Polizei, Telearbeitsplätze von Landesdienststellen und zehn Wohnungen sollen in die bald ehemalige Landwirtschaftliche Fachschule im Zentrum Poysdorfs einziehen. Den Turnsaal der Schule wird die Stadtgemeinde anmieten und ihn den Poysdorfer Vereinen zur Verfügung stellen. Das Gebäude selbst bleibt im Landesbesitz.

Der Umbau vom Schul- zum Amtsgebäude soll nach einer ersten Schätzung von Architekt Werner Zita rund 3,5 Mio. Euro kosten: „Da muss man leider von sehr flexiblen Preisen ausgehen“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing, der die Pläne für das Gebäude gemeinsam mit der für die Landwirtschaftlichen Schulen zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister präsentierte.

Wir reden seit 20 Jahren davon, dass die Polizeiinspektion in ein neues Gebäude übersiedeln soll, das auch barrierefrei ist, weshalb auch in diesen Jahren nichts mehr am Standort investiert wurde, weiß Wilfing. Als die Polizei hörte, dass die Schule frei wird, habe sie sofort angefragt. „Damit hat das Haus weiterhin einen großen Nutzen für die Region“, ist der Poysdorfer Wilfing überzeugt. Die Landwirtschaftliche Fachschule selbst wird im September mit der Mistelbacher Fachschule zusammengelegt, in Mistelbach läuft derzeit der Zu- und Umbau des Schulgebäudes: „Alles im Plan“, bestätigt Schuldirektorin Veronika Schreder.

Gebaut werden sechs Klassen, eine neue Lehrküche, Räume für Produktverarbeitung, ein Brotback-, ein Gartenbau- und ein Floristikraum sowie Lehrerbüros. Die Schulmöbel aus der Poysdorfer Schule stehen sogar schon in den Klassenzimmern, mit Schulbeginn soll das neue Haus seinen Betrieb aufnehmen, offizielle Eröffnung ist dann am 7. Oktober. Insgesamt werden in Mistelbach 10,8 Mio. Euro investiert. In einer weiteren Ausbaustufe sollen ein neuer Turnsaal errichtet und der historische Vierkanter saniert werden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.