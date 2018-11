Mysteriöses geschieht in Poysdorf: In der Nacht auf 28. Oktober wurden erstmals rosa Quadrate auf dem Weg zwischen der Wallfahrtskirche Maria Bründl und Kleinhadersdorf gemalt. Jetzt sind auch die Wege vor dem Kindergarten in Kleinhadersdorf und in der Verbindungsgasse bei der Fachschule Poysdorf betroffen.

Bei den letzteren zwei Malaktionen wurde keine rosa Farbe mehr verwendet, sondern ein Asphalt-Öl-Kautschukgemisch, das sehr schwer zu entfernen ist. Die Stadt hat Ewald Raupold mit der Entfernung beauftragt.

Großen Schaden hat der Unbekannte rund um den Kleinhadersdorfer Kindergarten angerichtet. Die Substanz wurde nicht richtig fest, sodass sie beim Martinifest von Besuchern über die Stiegen und Böden des Kindergartens verteilt wurde. Am Samstag wurde zudem auf dem Priestersitz in der Stadtpfarrkirche eine Kerze sowie ein aufgebahrter, toter Maulwurf gefunden. Außerdem gibt es religiös orientierte anonyme Briefe in Poysdorf.

Die Polizeiinspektion Poysdorf wurde mit der Anzeige befasst und ist seither verstärkt in der Stadt unterwegs, um nach dem Quadratmaler zu suchen.