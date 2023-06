Radgipfel brachte viele realisierbare Ideen

Andreas Zbiral vom Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional brachte in seinem Impulsreferat Argumente, warum Radfahren im Alltag sinnvoll ist und Spaß macht und natürlich auch die eigene Gesundheit fördert. Zbiral betonte, dass bereits Bodenmarkierungen helfen, eine Radspur zu definieren und damit den Autoverkehr in einem guten Miteinander zu verlangsamen.

Markus Reidlinger stellte die Poysdorfer Radlobby, eine Interessensvertretung der Radfahrer, vor. „Im Bereich des touristischen Radfahrens ist Poysdorf bereits eine Vorbildgemeinde mit einem vielfältigen Angebot“, betonte Vino Versum-Geschäftsführerin Susanne Reidlinger. Sie selbst lebt mit ihrer Familie vor, wie auch im Alltag viele Wege mit dem Fahrrad bewältigt werden können.

Die sehr interessierten Teilnehmer brachte Inputs ein, wo in Poysdorf Radabstellanlagen notwendig wären, wo Straßen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entschärft werden sollten und dass auch Bewusstseinsbildung in den Schulen und bei den Kindern wichtig ist. Gemeinderat Reinhard Ebenauer freute sich über die Vielzahl an Ideen, die nun in einer Arbeitsgruppe weiter präzisiert werden. Der Radgipfel war dazu ein wichtiger Impulsgeber, nun erfolgt in der Kleingruppe eine Aufarbeitung und Konkretisierung. „Viele der sehr konstruktiven Vorschläge sind realisierbare Ideen“, betonte Ebenauer. Eine davon war auch ein Kinderradtreff, wo Kinder gemeinsam Radtouren unternehmen.

Diskutiert wurde auch über die Entschärfung von Straßen und Kreuzungen, wie zum Beispiel die Schanz, wo zu Stoßzeiten sehr viel gefahren wird. Vorgeschlagen wurde auch, auf Parkplätzen nahe dem Kreuzungsbereich Rad-Abstellplätze zu installieren.