Rückblick: Große Einsätze für Feuerwehr

Der Feuerwehrabschnitt Poysdorf-Schrattenberg hält alljährlich rund um Nikolo seinen Abschnittsfeuerwehrtag und damit Rückschau auf das Jahr. Heuer ist dieser Termin auch dem Lockdown zum Opfer gefallen.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber kann aber auf ein sehr arbeitsreiches Jahr zurückblicken. In den ersten elf Monaten waren 915 Einsätze mit 10.117 Einsatzstunden zu bewältigen. Insgesamt leisteten die Feuerwehrmitglieder aus den 27 Wehren des Abschnittes fast 30.000 Stunden bei Übungen, Wartungsarbeiten, Schulungen und eben auch Einsätzen.

Wertvolle Vorbereitungen leisteten die Feuerwehren auch für das neue Alarmierungssystem Elkos. Im kommenden Jahr soll es in Betrieb gehen.

Geprägt war das Jahr 2021 aber von großen ortsübergreifenden Einsätzen. Am Neujahrstag kehrten Feuerwehrmitglieder aus dem kroatischen Erdbebengebiet zurück. Im Juni war das schwere Hagelunwetter, wo der Katastrophenhilfsdienst weit über den Abschnitt Poysdorf-Schrattenberg hinaus im Einsatz war. Im Sommer waren Feuerwehrmitglieder bei 40 Grad Hitze auf Waldbrandeinsatz in Mazedonien und Ende Oktober brauchten dann in Hirschwang beim großen Waldbrand Kollegen aus Niederösterreich die Unterstützung der Weinviertler. Die Feuerwehr Rabensburg unter Feuerwehrkommandant Thomas Buchta, bildet mit Spezialausbildung eine eigene Sondereinheit Waldbrand und wird auch dafür noch heuer ein Spezialfahrzeug erhalten.