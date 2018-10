Im Rahmen des Erntedankfestes konnten fünf Ministranten verabschiedet und zwei neue Ministranten in die Gruppe aufgenommen werden.

Verändert hat sich auch die Leitung der Ministranten: Anna Reidlinger hat nach langen Jahren die Führung in die Hand von Sabrina Böhm gelegt. Mit einem großen Danke und Blumen sagten die Ministranten Anna Reidlinger eine herzliches Dankeschön für ihre Arbeit. Sabrina Böhm, die selbst seit Jahren Dienst am Altar macht, bringt diese reiche Erfahrung in die Ministrantenarbeit mit ein.

Stadtpfarrer Eduard Schipfer verabschiedete Laura Kraus, Selina Hager, Christian Hirtl, Stefan Strobl und Valentin Oppenauer und bedankte sich für die langjährige Mitarbeit. Er ersuchte die ausscheidenden Ministranten, sich weiterhin in der Pfarre einzubringen. So ist zum Beispiel Laura Kraus neu als Jungscharleiterin aktiv.

Das Ministrantengewand bekamen Katja Schuckert und Jakob Strobl überreicht. Beide haben sich gemeinsam mit ihren Kollegen bereits sehr gut auf den Ministrantendienst vorbereitet.