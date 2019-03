Ein riesengroßer Lacherfolg war der Bunte Abend am 15. März. Günther Axter hat erstmals das Lustspiel „Das Schäferstündchen“ inszeniert.

Der Gesamtleiter Hans Peter Vodicka konnte dazu Kulturstadträtin Gudrun Tindl-Habitzl und Schauspielerkollegen Stadtrat David Jilli herzlich willkommen heißen. Auch Hans Handschuh, der mit der Theatergruppe „Absolutes Chaos“ viel Aufbauarbeit leistete, war mit dabei. Unter den Zuschauern war auch die Theatergruppe Gaiselberg vertreten, welche vor vier Jahren das gleiche Stück spielte.

Im Stück war Martin Loley ein grandioser Weinbauer, der zuerst total gegen Fremdenzimmer für Städter war und dem dann die bezaubernden Frauen aus der Stadt ganz schön den Kopf verdrehten. Zur Seite stand ihm Sonja Bürgermeister als Haushälterin Josefa, die alles fest im Griff hatte und diese Rolle wunderbar verkörperte. Winzersohn Benjamin Lehner war der Benjamin in der Theatergruppe und hat sein Debüt sehr gut geschafft und am Ende das OK für die Heirat mit der Städterin Lissy, gespielt von Andrea Walek, erhalten.

Die vertauschten Ehepaare wurden von Anja Axter, Astrid Martin, Andreas Lanscha und Gerald Kraus sehr gut verkörpert. Hofknecht Sepp war eine Einserrolle für Gregor Leitgeb, der von den Nachbarn, Monika Simayr, Anika Böhm und Christina Kraus einige Maut kassierte, um sie an den Ereignissen am Bauernhof teilhaben zu lassen.

Gespielt wird „Das Schäferstündchen“ noch am Samstag, den 23. März um 20 Uhr und am Sonntag, den 24. März um 17 Uhr im Kolpinghaus Poysdorf. Karten gibt es unter ( 0677 63108981.