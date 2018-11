Aufgelöst werden konnte die „Aufbahrung“ des toten Maulwurfes in der Stadtpfarrkirche. Die erfahrenen Polizisten meinten bei der Besichtigung in der Kirche von Beginn an, dass dies eine Kindergeschichte sei. Sie hatten damit recht behalten.

Der Vorfall stand also nicht, wie zuerst angenommen, im Zusammenhang mit den gemalten Quadraten auf Poysdorfs Gehsteigen. „Wir wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben“, gestanden die beiden Burschen reumütig ihre Tat und entschuldigen sich auch dafür. Die Eltern halfen dann bei der Reinigung der Altartücher und des Steinbodens.

Vom Maler der Quadrate fehlt jedoch noch immer jede Spur. Gegen Ende der Woche wurden im Gassl neben der Fachschule aber neue Bodenbemalungen aufgefunden. Diesmal waren es gesprühte Kreise, die aber in keiner Weise die Präzision der früheren Quadrate haben.

Die fehlende Genauigkeit des Abstandes und auch der korrekten Fluchtlinie entsprechen nicht ganz dem Konzept des Quadratmalers. Daher wird hier eher von dummen Nachahmungstätern ausgegangen, die aber natürlich eines damit erreicht haben: erneute Kosten für die Reinigung der Wege.