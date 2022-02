Schützen feiern 350 Jahre

Seinen 350. Geburtstag feiert heuer die Poysdorfer Schützenhalle. Egon Englisch hat ihr eine Festschrift gewidmet, die in der Poysdorfer Topothek unter www.topothek.at abrufbar ist. Der Schützenverein selbst wurde sogar vor 397 Jahren in Poysdorf gegründet.

Die Schießstätte im neu geschaffenen Markt Poysdorf wurde als Zeichen bürgerlichen Gemeinsinnes in der Zeit der Türkengefahren gebaut. Am 18. September 1683 fand hier anlässlich der Befreiung Wiens von den Türken sogar ein großes Festschießen mit 500 Schützen statt.

Das Gebäude wurde über die Jahrhunderte immer wieder umgebaut und erneuert. So hatte der Verein auch ein Auf und Ab: 1961 wurde die Schießstätte von der Schützengesellschaft Poysdorf an den SC Poysdorf übergeben, um hier die Umkleidekabinen und den neuen Sportplatz zu errichten. Die wunderschöne Fassade erinnert noch an die Zeit als Schützenhalle.

1965 wurde die Poysdorfer Schützengesellschaft von den Gendarmen Franz Schmidt und Alois Schlemmer wiederbelebt. Die Schützen übersiedelten zuerst in das Salettl des Almwirtshauses und 1968 dann in den Keller des Kolpinghauses, wo auch heute noch der Schießstand untergebracht ist. Gründungsmitglieder dieser Wiederbelebung sind die heute noch aktiven Schützen Friedrich Cee und Johann Heindl.

Oberschützenmeister Gerhard Doppelhofer steht heute an der Spitze der Poysdorfer Schützen. Ihm ist die Aufrechterhaltung der fast vierhundert Jahre langen Tradition und die Begeisterung der Jugend für das Zimmergewehrschießen ein großes Anliegen. So gibt es beim Poysdorfer Feuerwehrball und beim Kolpingball ein Preisschießen, bei dem sich immer mehr weibliche Schützentalente wie Ingrid Latschka, Maria Bürgermeister oder auch Martina Schreiber herauskristallisieren.

