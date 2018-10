Der Verkehrssicherheit vor Schulen und der wichtigen Alternative zum Elterntaxi widmete sich der Mobilitätstag der NÖ.Regional.

Klar ist: Weniger Autos vor der Schule sind besser für die Kinder. Mit einem Kurzfilm aus Vorarlberg wurde aber sehr pointiert gezeigt, dass viele Eltern am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren würden. Der Film „selbstständig zur Schule“ ist auf Youtube zu sehen.

David Jilli, der Mobilitätsbeauftragte der Stadtgemeinde Poysdorf, begrüßte die Gemeindevertreter aus dem Weinviertel und präsentierte den in der Volksschule Poysdorf sehr erfolgreich umgesetzten „Pedi-Bus“. Ziel des Projekts: Sichere Schulwege suchen und auf diesen Linien Haltestellen einrichten, von wo aus die Kinder gemeinsam zur Schule gehen.

Schulwegpolizisten begleiten in ersten Wochen

„In den ersten Wochen sorgen ausgebildete Schulwegpolizisten, also Eltern, für die Begleitung. In der VS Poysdorf hat sich Direktorin Maria Aicher-Kandler sehr für dieses Projekt eingesetzt“, betonte David Jilli. Susanne Heinisch und Andreas Zbiral, die Mobilitätsbeauftragten des Weinviertels, präsentierten Möglichkeiten der Unterstützung in der Verkehrsberatung rund um Schulen.

Vor allem ist es aber die Bewusstseinsbildung unter den Eltern, wie schön für Kinder auch der gemeinsame Schulweg sein kann. Hauptreferent war Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Er betonte, dass es wichtig ist mit dem Verkehr umgehen zu lernen. Kinder müssen Geschwindigkeiten und Entfernungen abschätzen lernen und so werden Kinder, die im Verkehr eigenständig unterwegs sind, viel sicherer als Kinder, die bis zur Schultüre geführt werden.

1976 gab es 4.000 verletzte Kinder im Jahr, heute sind es 2.800 und davon 20 Prozent am Schulweg. So hat die Radhelmpflicht, welche zu 90 Prozent eingehalten wird, 500 Kinder weniger mit Kopfverletzung zur Folge. Die Hälfte der Kinder verunglückt im Auto, 26 Prozent zu Fuß und 24 Prozent mit dem Rad. „Steigend ist die Zahl der Unfälle durch Unaufmerksamkeit und Ablenkung, dabei ist das Handy ein starker Verursacher“, erläuterte Robatsch.

Im Detail

Verletzte Kinder im Jahr:

1976: 4.000

2017: 2.800 (20% am Schulweg), aufgrund der Radhelmpflicht verletzten sich 500 Kinder weniger am Kopf

Wo verunglücken die Kinder?

50% im Auto

26% zu Fuß

24% mit dem Fahrrad

Ein Vorteil des Zu-Fuß-Gehens: