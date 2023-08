Poysdorf Sommer-Genuss-Tour: Im Weinviertel das Striezelflechten gelernt

Das Striezelflechten im Eisenhuthaus war eine der 30 Stationen auf der Weinviertler Sommer-Genuss-Tour. Foto: Werner Kraus

Z um fünften Mal zeigte das Weinviertel, was es an Köstlichkeiten zu bieten hat - und Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker zeigte, was er als „Wirtshauskind“ nicht verlernt hat.

„Wir zeigen den Gästen mit der Sommer-Genuss-Tour, was das Weinviertel zusätzlich zum Kernprodukt Wein noch alles zu bieten hat“, betonte Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker bei seinem Besuch im Eisenhuthaus. 30 Betriebe, über das ganze Weinviertel verteilt, präsentieren bereits zum fünften Mal die kulinarischen Köstlichkeiten des Weinviertels. „Wir bringen so auch sehr gut die kleinen Highlights des Weinviertels, die oft im Verborgenen wirken, vor den Vorhang.“ Gemeinsam mit den Leader-Regionen Weinviertel Ost und Manhartsberg-Weinviertel wurde das von Johannes Pleil geleitete Projekt ins Leben gerufen. „Die Gäste lernen dabei auch sehr gut den Produzenten und seine Produkte kennen. Sie bekommen so auch eine Beziehung zur jeweiligen Spezialität aus dem Weinviertel“, freut sich Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Bezirksbauernkammer-Obmann Roman Bayer betonte, dass das Weinviertel sehr viel zu bieten habe - egal, ob Gemüse, Bier oder Getreide. Weinviertel hat einige Spitzenplätze vorzuweisen Die Sommer-Genuss-Tour präsentiert diese Vielfalt und bietet Verkaufsmöglichkeiten für die Produzenten, im Idealfall auch noch Nächtigungen, um die Heurigen kennenzulernen, mit dem Rad zu fahren oder zu wandern, betonte Steinacker. Das Weinviertel hat in der Landwirtschaft sehr viele Spitzenplätze. „Es ist das größte Anbaugebiet für Braugerste, hat die meisten Kürbisse und ist Marillen-Hochburg, um nur einige Superlativen zu nennen“, ist Vizebürgermeister David Jilli stolz. Im Eisenhuthaus haben Madeleine Rieder und Konditormeisterin Ingrid Aigner ein buntes Programm zusammengestellt. Ingrid Aigner erzählte über die Geschichte des Striezels und des für das Weinviertel so typischen Germteigs. Dann durften die Gäste selbst einen Striezel flechten und, je nach Geschmack, mit Zucker, Rosinen oder auch Mandeln verzieren. Weinviertel-Chef Steinacker: ein professioneller Striezelflechter Während die Konditormeisterin für das Backen des Striezels sorgte, führte Wolfgang Rieder die Gäste durch das älteste Haus Poysdorfs und zum Abschluss durfte sich dann jeder seinen selbstgemachten Striezel mit nach Hause nehmen. Für Tourismus-Chef Steinacker war als „Wirtshauskind“ das Striezelflechten unproblematisch, einer Flechtkarriere steht nichts im Weg. Die Gäste, egal ob Kinder oder Erwachsene, waren mächtig stolz auf ihren selbstgeflochtenen Striezel aus dem Eisenhuthaus. „Mit den Menschen, die hier produzieren, zu sprechen und die besonderen Spezialitäten kennenzulernen, das ist der Hauptfokus der Sommer-Genuss-Tour“, hob Johannes Pleil hervor.