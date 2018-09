Mit einem Begrüßungssekt aus dem Weingut Riegelhofer startete am vergangenen Sonntag das Konzert von Triosphäre in ganz gemütlicher Atmosphäre. Das Ensemble besteht aus Raphael Kasprian (Geige), Cornelia Perwein (Cello) und Tatjana Wurzer (Klavier).

Unter den Gästen waren auch einige Musikschüler, die bei Cornelia Perwein vor einigen Jahren ihre Cello-Karriere in der Poysdorfer Musikschule starteten. Das Ensemble spannte einen großen musikalischen Bogen über die verschiedensten Epochen und brachte dabei auch wenig gespielte Werke auf die Bühne. Bekannt wurden die Musiker als Gewinner des Kammermusikwettbewerbes „Streicherplus“.

Geige, Cello und Klavier bildeten musikalisch eine sehr harmonische Einheit. Der stellvertretende Vorsitzende der Sparkasse Poysdorf Privatstiftung, Werner Kraus, vergab in der Pause gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Grießl und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Sparkasse Poysdorf, Johann Heindl, die diesjährigen Zuwendungen. Unterstützt wurde dabei die Sanierung des Sanitärbereiches im Kindergarten Poysdorf und des Kinderspielplatzes in Wetzelsdorf. Aber auch die Sanierung des Sporthallendaches in Poysbrunn und der Zubau, sowie die Sanierung der neuen NÖ Mittelschule in Poysdorf.

Jährlich 72.600 Euro für Stärkung der Region

„Weil es heuer so großen Andrang bei den jungen Querflötenspielern in der Musikschule gibt, schaffte die Sparkasse Poysdorf-Privatstiftung auch zwei weitere kindgerechte Querflöten an“, betonte Kraus bei der Überreichung. Er hob hervor: Die erwirtschafteten Gelder der Sparkasse kommen seit ihrer Gründung im Jahr 1860 der Stärkung der Region zugute.

Dafür dankte Grießl der Sparkasse Poysdorf-Privatstiftung. In den letzten 18 Jahren stellte sie über 1,3 Mio. Euro für Projekte in Poysdorf zur Verfügung. Das sind jährlich 72.600 Euro, welche gemeinsam mit der Stadtgemeinde für soziale, mildtätige und kirchliche Zwecke vergeben werden.