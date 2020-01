Das Bläserensemble der Musikschule Poysdorf unter der Leitung von Richard Jauk und die Sternsinger aus Erdberg eröffneten den diesjährigen Neujahrsempfang im Kolpinghaus Poysdorf. Die Stadtgemeinde hat 5.495 Einwohner, 918 Zweitwohnsitzer und es wurden 2019 67 Ehen geschlossen, 46 Kinder geboren und leider sind auch 61 Poysdorferinnen und Poysdorfer verstorben. Aus dem Urbanusheim waren es noch weitere 33 Personen.

Landtagspräsident Karl Wilfing bezeichnete die Gäste in Anlehnung an die Sternsinger als Sterne Poysdorfs, die in der Zivilgesellschaft etwas mehr leisten und so Poysdorf erstrahlen lassen. „Der gemeinsame Poysdorfer Weg, bei dem sich alle mit ihren Fähigkeiten einbringen und zusammenarbeiten, ist das große Erfolgsgeheimnis von Poysdorf“, betonte Wilfing.

"Die Okenfusorgel zeigt, dass jeder von euch Verantwortung in der Kirche trägt"

Nach einem Jahresrückblick ging Bürgermeister Thomas Grießl auf die Highlights des Jahres ein: Das Rad- und Wanderparadies Poysdorf entwickelte sich zum touristischen Erfolg, in den auch alle Katastralgemeinden eingebunden sind. Der erste Poysdorfer Christkindlmarkt gehörte ebenso dazu.

In der auslaufenden Gemeinderatsperiode brachte die Fertigstellung der Weinviertel Autobahn mehr Lebensqualität, das Rathaus wurde barrierefrei, die neue Mittelschule modern ausgebaut, die Wasserversorgung gesichert, das Zwergenland geschaffen und einige Kindergärten saniert und auch auf die Straßensanierungen in allen Katastralgemeinden großer Wert gelegt. Stadtpfarrer Bernd Kolo dankte allen für die Unterstützung des Orgelprojektes.

„Die Okenfusorgel zeigt, dass jeder von euch Verantwortung in der Kirche trägt und bis zu den Schulkindern und der Musikschule haben sich viele Gruppen bemüht, ihren Beitrag zur großen Orgelfinanzierung zu leisten“, so der Stadtpfarrer. Bürgermeister Grießl ehrte verdiente Gemeindebürger. Vizebürgermeister Josef Fürst betonte, dass jede Katastralgemeinde ein wichtiger Baustein des großen Hauses Stadtgemeinde Poysdorf ist.

Ehrungen

Poysdorfer Kundschafter:

Johannes Stadler (Obmann der Weinstraße Veltlinerland)

Ehrennadel in Silber:

Gottfried Gmeinbeck (Leiter der Ortsmusik und des Kirchenchores Erdberg)

Ehrennadel in Gold:

Franz Eisenhut (Obmann des Ortsmusikvereines Ameis-Föllim-Altruppersdorf)

Poysdorfer Wappenschild:

Johannes Brüger (Gemeinderat der Stadtgemeinde Poysdorf von 2005 bis 2018)