Tischlerei in kurzer Zeit im Vollbrand: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Nacht auf Samstag brach aus ungeklärter Ursache in der Tischlerei Martin Schlemmer in der Feldsbergerstraße ein Brand aus.

Seniorchef Norbert Schlemmer, der im angrenzenden Grundstück wohnt, macht täglich bevor er schlafen geht einen Kontrollblick, ob vielleicht ein Licht brennt. Um 23.15 Uhr war alles finster. Auch Nachbar Markus Schodl, der selbst bei der Feuerwehr ist, ging um diese Zeit zu Bett und hat nichts bemerkt.

Eine Stunde später ging dann alles sehr rasch: Im Dachgeschoss-Schlafzimmer der Familie Schodl wurde das Feuer in der benachbarten Tischlerei bemerkt und sofort über Notruf 122 die Feuerwehr alarmiert. Da war der Vollbrand bereits weit über Poysdorf zu sehen. Wie sich das Feuer in so kurzer Zeit so ausbreiten konnte, ist ein Rätsel.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Poysdorf gingen über 120 Feuerwehrmitglieder aus den Wehren Poysdorf, Wetzelsdorf, Kleinhadersdorf, Herrnbaumgarten, Schrattenberg, Großkrut, Walterskirchen, Ketzelsdorf, Laa und Mistelbach in Einsatz. Die Feuerwehren Gaweinstal, Reintal und Gnadendorf sorgten mit ihren Kompressoren für das Füllen der Atemluftflaschen.

Die Feuerwehr konnte die benachbarte Halle sowie das Nachbarhaus der Familie Schodl schützen, beim Objekt selbst war der Brand bereits zu weit fortgeschritten. Die komplette Produktionsstraße der Tischlerei wurde ein Raub der Flammen. Wie wichtig eine Brandschutztür ist, zeigte, dass der angrenzende Bürotrakt trotz zweistündigem Vollbrand vom Feuer verschont blieb und so auch die EDV Anlage gesichert werden konnte.

Die Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert. Die Mistelbacher Feuerwehrkameraden kamen mit der großen Drehleiter und dem Tankwagen um ebenso wie Laa autark arbeiten zu können. Wassermeister Roland Bürgermeister hat die Wasserleistung erhöht und auch vom Poybach wurde zusätzlich angesaugt. Auch für die notwendige Salzstreuung vor Ort sorgte die Gemeinde. Bei Temperaturen weit unter Null gefror innerhalb kürzester Zeit das Löschwasser und verwandelte den Einsatzort in einen Eislaufplatz. Im Einsatz unterstützend mit dabei waren auch das Rote Kreuz, die Polizei und die EVN.

Nach zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden und gegen fünf Uhr begann ein Großteil der Wehren, die Gerätschaften abzubauen. Für die Feuerwehr Poysdorf ging es am Samstag mit Unterstützung der Feuerwehr Laa weiter. Selbst am Sonntag waren immer noch Glutnester zu bekämpfen. Auch die Brandursachenermittler waren vor Ort.

