Tourismusverein und Vino Versum werden eins, ein großes Plus wurde im Bereich Radfahren verzeichnet.

Was schon seit Jahren intensiv gelebt wird, wurde nun auch auf dem Papier vollzogen: Die Zusammenlegung des Tourismusvereines Poysdorf mit dem Verein Vino Versum.

Tourismusvereinsobmann Wolfgang Rieder gab dazu eine Rückschau auf die seit 1983 geleistete Aufbauarbeit im Tourismusverein und hob dabei im Besonderen Fritz-Karl Ferner hervor. Bürgermeister Thomas Grießl (ÖVP) dankte allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern.

„Wein, Sekt, aber auch die Marille begleiten uns dabei ebenso wie der Schwerpunkt Rad- und Wanderparadies Poysdorf. In Poysdorf haben wir den Tourismus als einen wichtigen Wirtschaftsfaktor erkannt, der in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird“, hob Grießl hervor. Rieder betonte, dass sich auch das Erholungszentrum mit Badeteich und Campingplatz sehr gut entwickelt hat. Bürgermeister Robert Gloss hatte die große Vision schon vor 50 Jahren.

Bürgermeister Grießl bleibt weiter Obmann

Der neue Verein trägt den Namen Vino Versum Poysdorf Tourismus. Obmann bleibt weiterhin Bürgermeister Grießl, seine Stellvertreter sind Gudrun Tindl-Habitzl und Wolfgang Rieder. Kassier wird Sylvia Schreiber, Stv. Maria Frühwirth und Manfred Parisch, Schriftführer Sylvia Hugl-Wimmer, Stv. Hans Peter Vodicka.

Tragende Säulen der touristischen Arbeit in Poysdorf sind aber auch Vino Versum Geschäftsführerin Susanne Derler und ihr Team, sowie die engagierte Veranstaltungsmanagerin Karin Korschan. Derler präsentierte bei der Generalversammlung das Budget des Vino Versum, wobei das durch die Leader Region Weinviertel geförderte Projekt Rad- und Wanderparadies einen Schwerpunkt bildet. „Auch dank des Radwerks W4 haben wir 2018 eine großartige Steigerung im Radtourismus erreicht“, betonte Derler.