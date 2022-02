Tourismus setzt auf Bewegung

Seit 1996 verbindet die Kleinregion Weinviertler Dreiländereck die Gemeinden der Region Poysdorf. In den vergangenen Monaten wurde gemeinsam mit Daniel Wagner von NÖ Regional die Strategie bis 2025 entwickelt.

„Ziel ist es, die regionalen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und dabei Chancen für die Zukunft zu erkennen, um sie zu nutzen“, betont Obmann Christian Frank, der selbst Bürgermeister der Marktgemeinde Herrnbaumgarten ist. „Die Basis bildeten Gespräche mit den Bürgermeistern und Gemeindevertretern der Region“, hebt Regionsmanagerin Bettina Wessely hervor.

Wanderkonzept wird angepasst

Geplant ist eine intensivere, Gemeinden übergreifende Zusammenarbeit, die Neuausrichtung des regionalen Wanderkonzeptes und die weitere Stärkung der kleinregionalen Identität. Am Wanderkonzept wird bereits intensiv gearbeitet und die örtlichen Dreiländereck-Rundwanderwege wurden begangen und neu erfasst. Die Wegweiser sollen dem NÖ Wanderkonzept angepasst werden, um das Wandererlebnis zu stärken. Auch an Dinge wie zum Beispiel einen Parkplatz am Start, Papier- und Digitalkarten wird dabei gedacht.

„Besonders auch in der Verwaltung kann der vermehrte Austausch dazu beitragen, dass nicht jeder alles selbst erfinden muss“, findet Christian Frank. Erfolgreiche Projekte, wie der Dreiländereckapfelsaft, der Obstbaumschnittkurs, die Regionszeitung oder auch das Rad- und Wanderopening werden fortgeführt. Beim Rad setzt das Dreiländereck ein Hauptaugenmerk auf die Radwege des Weinviertel Tourismus und möchte diese vor allem durch verbesserte Alltagsradwege ergänzen. „Denn Radfahren ist nicht nur für die Gäste, sondern besonders auch für unsere Bevölkerung sehr wertvoll“, betont Bettina Wessely.

Die Vernetzung läuft seit einigen Jahren auch sehr gut mit den benachbarten Kleinregionen und in der Leaderregion. Die bewährt sich auch beim Klimaanpassungsprojekt im Weinviertler Dreiländereck für das KLAR-Managerin Mariella Schreiber verantwortlich zeichnet und das auch ein Element der neuen Weinviertler Dreiländereckstrategie darstellt.

Frischer Wind fehlt noch

