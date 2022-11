Trachtenkapelle jung, engagiert und talentiert

Die Jugendtrachtenkapelle der Weinstadt Poysdorf wurde bereits im Jahr 1968 von Musikdirektor Franz Kleibl gegründet.

Vor der Jugendkapelle gab es die 1. Poysdorfer Stadtkapelle, welche am 10. Dezember 1966 durch Franz Kleibl gegründet wurde. Vor der Stadtkapelle werden in der Chronik der Gemeinde Poysdorf immer wieder verschiedene Musikkapellen genannt, wie eine Feuerwehrkapelle (1914), ein Gesang- und Musikverein (1923), die Stadtkapelle Franz Szerb (1924) oder die Kapelle „Gotsch“ (bis 1965).

Im Jahr 1983 hat der damalige Vereinsvorstand aufgrund der großen Musikerzahl beschlossen, die Kapelle zu teilen. Die „älteren“ Musiker bildeten den neu gegründeten Musikverein Poysdorf und Umgebung und die „jüngeren“ Musiker blieben in der Jugendtrachtenkapelle. Zunächst wurden beide Vereine mit dem gleichen Vorstand geführt.

Schon seit dem Jahr 1971 nimmt die Jugendtrachtenkapelle immer wieder an Kammermusikwettbewerben, Marschmusikbewertungen und an Konzertwertungen teil. Aufgrund der Leistungen erhielt die Kapelle die Ehrenpreise des Landes Niederösterreich in Bronze, Silber und Gold. Ein fixer Bestandteil des musikalischen Jahres stellt seit 1983, das Neujahrskonzert am 1. Jänner, dar. Unter Kapellmeister Christoph Schodl und dem Obmann Markus Kletzl, die beide die Geschicke der Jugendtrachtenkapelle Poysdorf bis Juli 2020 überhatten, wurde die Kapelle 2015 und 2018 zum Landeswertungsspiel im Grafenegg eingeladen. Außerdem nahm die Jugendkapelle beim Landesbewerb für Jugendblasorchester und in weiterer Folge am Bundeswettbewerb in Linz im Brucknerhaus teil.

Seit dem Jahr 2020 sind Roman Schreiber als musikalischer Leiter und Cornelia Mauser als Obfrau der Jugendtrachtenkapelle der Weinstadt Poysdorf um die Jugendkapelle bemüht. Zurzeit besteht die Jugendtrachtenkapelle der Weinstadt Poysdorf aus rund 70 aktiven Musikerinnen und Musikern mit einem Altersdurchschnitt von 18 Jahren.

Im kommenden Jahr feiert die Jugendtrachtenkapelle bereits ihr 55-jähriges Bestehen und startet dazu am 1. Jänner 2023 musikalisch ins neue Jahr. Ein weiteres Highlight im kommenden Jahr stellt ein Konzertausflug nach Polen dar.

