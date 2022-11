Der Sieg ist Grundstein für zweites Album

„Was für ein Tag“, schwärmt Marley Wildthing alias Marlene Wilfing aus Poydorf: Die 30-jährige Musikerin gewann das Finale von „Die NÖN sucht das größte Talent“. Just an dem Tag wurde auch das erste Album der in Prag lebenden Musikerin veröffentlicht.

„Ich hatte eigentlich kaum Zeit, mich auf das Finale vorzubereiten“, lacht die Siegerin: „Ich hab eine halbe Stunde am Nachmittag davor geübt. Ich bin ohne Erwartungen hingekommen und wollte schon klatschen, als der Sieger vorgelesen wurde – und dann hab ich meinen Namen gehört!“ Bei der Siegerehrung war die Nervosität größer, als beim Auftritt selbst, gesteht die Siegerin schmunzelnd.

Marlene Wilfing weiß auch schon, was sie mit dem Gewinn, 5.000 Euro, machen wird: „Am 18. November wurde mein erstes Album veröffentlicht und mit dem Talent-Gewinn der finanzielle Grundstein für ein neues gelegt.“

Dankbar ist sie allen Fans, die auf sie im Finale gesetzt hatten: „Ich danke euch allen für die Unterstützung, und dem Leben das einen manchmal wirklich, im besten Sinne, wegfegen kann!“

„Ich bin stolz, im Finale dabei gewesen zu sein“, ist Lisa „Lys“ Fletzberger, die zweite Kandidatin aus dem Bezirk überhaupt nicht traurig, nicht gewonnen zu haben: „Die Konkurrenz war einfach stark.“ Sie habe tolle Menschen kennengelernt und Erfahrungen gesammelt. Und sie ist sicher: „Ich bleib auf jeden Fall dran. Wer weiß, was die Zukunft bringt!“

13. Auflage für NÖN-Talentsuche

Bereits zum 13. Mal ging die NÖN heuer mit Andy Marek auf die Suche nach dem größten Talent des Landes. Bei der Final-Show im Atrium Tulln ritterten 13 Teilnehmer um den Sieg. Dabei haben es die 13 Kandidaten der hochkarätigen Jury rund um Songcontest-Teilnehmer Gary Lux alles andere als leicht gemacht. Von Eigenkompositionen und Akrobatik bis Pole Dance war heuer alles dabei.

Auf Platz zwei landete die elfjährige Liza Kuleshova. Sie begeisterte mit dem Tina Turner-Song „Simply the best“. Kuleshova war eigentlich für das Finale im Vorjahr qualifiziert, musste damals aber krankheitsbedingt absagen. So bekam sie nun als 13. Kandidatin die Chance, sich zu beweisen, was ihr Platz zwei und eine Studio-Aufnahme im Wert von 2.500 Euro einbrachte.

Der dritte Platz ging an Maya Florentina Filimon (10). Die Matzendorferin (Wr. Neustadt Land) bewies mit „Der Hölle Rache“, wie kraftvoll klassische Musik sein kann. Der 13-jährige Zirkus-Akrobat Emilio Brumbach aus Dietmannsdorf durfte sich über Platz vier freuen. Fünfte wurde Vanessa Weissenberger (18) aus Purkersdorf mit ihrer Eigenkomposition „Ich wein für dich“.

Die gute Nachricht für alle, die es heuer nicht ins Finale geschafft haben: 2023 gibt es die 14. Staffel von „Die NÖN sucht das größte Talent“.

