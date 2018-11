Tag der offenen Tür – In einer Alterssimulation konnten Besucher erleben, wie es ist, alt zu sein. Zudem präsentierten Schulen, Firmen und fleißige Helfer ihr Angebot.

Beim Tag der offenen Tür im Urbanusheim präsentierte sich nicht nur das Haus, sondern auch einige Sozialreinrichtungen aus der Region. Heimleiterin Sonja Kriz freute sich, dass es gelungen ist, die Vielfalt des sozialen Angebotes in diesem Rahmen zu präsentieren.

Bürgermeister Thomas Grießl konnte dazu auch Landtagsabgeordneten Manfred Schulz recht herzlich willkommen heißen. Schulz betonte, dass es „in Niederösterreich ein sehr vielseitiges soziales Angebot gibt“. So wird die Pflege zu Hause ebenso wie die stationäre Aufnahme in Häuser, wie das Urbanusheim, ermöglicht. Auch Volkshilfe Bezirksobmann Johann Kemminger war gekommen, um zu sehen, was der Poysdorfer Obmann Egon Englisch und sein Team hier alles einbringen.

Sehr interessant war die Alterssimulation, bei der Teilnehmer durch schwere Jacken und Brillen gezeigt bekamen, wie sich ältere Menschen beim Gehen, aber auch mit grauem Star fühlen. Die Schule für Gesundheitsberufe und Krankenpflege Mistelbach, die Schule für Sozialbetreuungsberufe Mistelbach aber auch die Fachschule Poysdorf präsentierten zudem ihre Bildungsangebote.

Theresia Rieder informierte über die Arbeit des mobilen Hospizteams der Caritas. Die Firma Luksche zeigte auf, welche Hilfsmittel es gibt, um das Leben der älteren Menschen zu vereinfachen und zu bewältigen. Das Team der Ehrenamtlichen des Poysdorfer Pflegeheimes kümmerte sich um das leibliche Wohl der Besucher.