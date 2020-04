Urbanusheim wird von Wien aus bekocht .

Normalerweise wird in den Wohngemeinschaften des Poysdorfer Urbanusheimes von den Betreuungsteams selbst gekocht. Um jetzt in Zeiten des Coronavirus ein Reserveteam für den Fall der Fälle bereit zu haben, wurde das Essen auf Lieferung durch das Haus der Barmherzigkeit in Wien umgestellt, berichtet Heimleiter Gregor Kopa.