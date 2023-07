Valentin Oppenauer startet sein junges Bio-Weingut

Der Poysdorfer Valentin Oppenauer hat 2022 von seinem Vater einen Bio-Weinbaubetrieb mit 6,5 Hektar übernommen und den traditionsreichen Oppenauer-Keller seines Opas in der Poysdorfer Kellergstetten als Sitz des Weingutes ausgebaut. Zum 20. Geburtstag präsentierte er erstmals das Weingut und den Oppenauer-Keller in der Kellergstetten, der in neuem Glanz erstrahlt. Hier möchte Jungwinzer Valentin Oppenauer auch wieder Weinevents organisieren, um seine Weine zu präsentieren.

Die erste große Veranstaltung ist von 31. Juli bis 6. August der offene Keller. Einen Monat später ist das Bio-Weingut Valentin Oppenauer auch beim Poysdorfer Bezirkswinzerfest mit dabei. Valentin Oppenauer arbeitet seit rund zehn Jahren aktiv im Weingut seines Vaters mit, hat die höhere Wein- und Obstbauschule in Klosterneuburg besucht und anschließend den Präsenzdienst abgeleistet. Jetzt kann er sich voll der Weinproduktion widmen.

Als Klosterneuburger Absolvent konnte er beim „Newcomer des Jahres 2023“ mitmachen und wurde mit seinem Riesling in der Kategorie „Weißwein Klassik“ Zweiter.

Der Biobetrieb hat derzeit 65 Prozent Weißwein und 35 Prozent Rotweine. Valentin selbst ist genussvoller Weißweintrinker und möchte daher auch seine Lieblingssorten Grüner Veltliner und Riesling in seiner Vielfalt ausbauen. Das Bio-Weingut hat bereits unter seinem Vater zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten. Besonders der Vergleich mit dem großen Weinland Frankreich liegen Seniorwinzer Richard Schlifellner und Jungwinzer Valentin Oppenauer sehr am Herzen.