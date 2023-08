Veltliner-Liebhaberin Kristina Sprenger wird Winzerfestpräsidentin

Das Bezirkswinzerfest, eines der größten Weinfeste des Weinviertels, geht in Poysdorf von 7. bis 10. September über die Bühne. Höhepunkt ist am Sonntag der Winzerfestumzug mit vielen Prominenten aus Politik, Kunst und Wirtschaft (14 Uhr). Hier wird alljährlich auch der Winzerfestpräsident gekürt und ihm (oder ihr) als würdevolles Zeichen die Präsidentenkette überreicht. Otto Jaus, der regierende Botschafter des Weines, wird die Kette an seine Schauspielerkollegin Kristina Sprenger weitergeben.

Die gebürtige Tirolerin begann 1996 mit der Schauspielausbildung am Konservatorium Wien und schloss 2000 das Studium mit Auszeichnung ab. Große Bekanntheit und Beliebtheit hat Kristina Sprenger die Rolle der Kommissarin Karin Kofler in der Fernsehsendung Soko Kitzbühel gebracht. Mit 13 Staffeln ist sie übrigens auch Österreichs längstdienendste Fernsehkommissarin. Bei der Romyverleihung 2003 wurde sie vom Publikum zum beliebtesten weiblichen Shootingstar gewählt.

Schauspielerin, Intendantin, Theaterfest-Obfrau - und nun Festpräsidentin

Aber auch Künstler brauchen Veränderung, sie wollen nicht immer nur mit einer Rolle identifiziert werden. So widmete sich Kristina Sprenger, die mittlerweile mit ihrer Familie in Sooß bei Baden zuhause ist, nach ihrem Abgang von Soko verstärkt dem Theater und ist auch immer wieder in den verschiedensten Fernsehfilmen mit dabei. Sprenger ist als Intendantin am Stadttheater Berndorf eng mit der Schauspielerei verbunden und führt die Festspiele dort sehr erfolgreich in die zehnte Saison. Sie begeistert dabei das Publikum auch immer wieder als Schauspielerin.

Auch in der niederösterreichischen Theaterszene hat sie 2021 als Nachfolgerin von Werner Auer die Obmannschaft beim Theaterfest Niederösterreich übernommen. Landtagspräsident Karl Wilfing und Poysdorfs Event-Obfrau Gudrun Sperner-Habitzl waren bei der Neo-Niederösterreicherin und sehr sympathischen Schauspielerin zu Gast, um sie zum Fest einzuladen.

Wilfing meinte, dass „bei unserer neuen Festpräsidentin“ eine große Liebe zum Wein zu verspüren sei. Der frisch-fruchtig-pfeffrige Grüne Veltliner zählt dabei übrigens zu ihren Lieblingsweinen. Auch zum Weinviertel hat sie einen besonderen Bezug. Seit Kristina Sprenger für den ORF Niederösterreich mit „Aufgespürt“ durchs Land zog, hat sie viele Schönheiten des Weinviertels entdeckt und lieben gelernt.