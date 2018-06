Bereits zum sechsten Mal lud der Tourismusverein Poysdorf zum Veltliner Symposium ein.

„Wir haben im Winter zu weinbautechnischen Fragen hochkompetente Vorträge im Rahmen des Weinbautages und andere Veranstaltungen, daher stellen wir das Veltliner Symposium auf die informativ genussvolle Schiene“, hob Tourismusobmann Wolfgang Rieder hervor. Die Maibammusi spielte in den Pausen auf.

Im Bereich des materiellen Kulturerbes wird, in Zusammenhang mit dem Bundesdenkmalamt, intensiv an der genauen Aufnahme und Erforschung der Kellergassen alte Geringen in Ketzelsdorf und der Loamgestettn in Ameis gearbeitet.

Beim immateriellen Kulturerbe geht es um die Anerkennung von Brauchtum, Traditionen oder auch Begriffen. So wird überlegt die Grea, den Emmausgang und die Köllamauna in ihrer Einzigartigkeit einzureichen.