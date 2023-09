Der Generationenpark ist ein beliebter Treffpunkt für alle Tennisspieler, aber auch für Erholungssuchende die auf den vielfältigen Geräten im Generationenpark Fitness tanken wollen.

„Um den Park so schön zu erhalten ist aber auch viel Pflegeaufwand notwendig“, betont Bürgermeister Josef Fürst in seinen Dankesworten an die Helfer des Verschönerungsvereines. Das Team um Obmann Manfred Messinger sorgte für den Herbsteinsatz im Park.