Mit ein wenig Support der Tochter sorgt er auch fürs Einkochen der Früchte. Leitner, der älteste Poysdorfer, wurde vor 95 Jahren in Tasswitz (Tschechien) geboren. Er lernte bei seinem Vater Wagner und musste mit 16 Jahren einrücken, kam in Gefangenschaft und stand dann ohne Informationen über seine Familie 1946 im Lager in Innsbruck.

Als er gefragt wurde, wo er hin will, sagte er wie sein Nachbar einfach: „Altruppersdorf“, obwohl er vorher von diesem Ort noch nichts wusste. Dort arbeite er als Knecht, verliebte sich in die Tochter des Chefs und heiratete nach zwei Jahren. Danach war er Obmann der Waldgenossenschaft und Mitglied bei der FF und beim ÖKB.