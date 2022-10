Weingut Neustifter als Vorreiter in Österreich

Nachhaltigkeit und der bewusste Umgang mit Ressourcen ist Karl Neustifter ein großes Anliegen. So wird dieses Jahr erstmals das bei der Gärung entstehende Kohlendioxid gespeichert und für die Herstellung von Frizzante, Soda und für die Kühlung als CO 2 - Schnee eingesetzt.

Das Weingut Neustifter allein könnte in einem Jahr soviel Kohlensäure speichern, um 1,5 Mio. Flaschen Frizzante herzustellen. „Wir haben uns mit dieser Problematik intensiv auseinandergesetzt und eine für uns passende Möglichkeit gefunden, das Gärungs-CO 2 zu speichern und weiterzuverwenden“, erzählt BIO-Winzerin Monika Neustifter.

„Es ist ein ganz natürlicher Prozess, die Rebe nimmt CO 2 auf und bei der Gärung gibt es die Traube wieder ab. Mit dem System von „Wine Gas“ sammeln wir das bei der Gärung freigesetzte natürliche CO 2 und verwenden es für unsere Schaumwein-Produktion. Ein sehr nachhaltiger Prozess, der dazu beiträgt, Kohlendioxid zu verringern und die natürliche Kohlensäure auch noch in einem wertvollen Prozess einzusetzen. Das macht eine sehr feine Perlage und ist im Endeffekt beim Genuss der Flaschengärung sehr ähnlich“, so Karl Neustifter.

Die Sache ist ausbaufähig, da es ja durch die geringere Stickstoffproduktion auch weniger industrielle Kohlensäure gibt. Für heuer wurde dies einmal bei zwei großen Weintanks getestet. Das Gerät saugt das CO 2 ab, komprimiert es und bringt es in flüssige Form. Damit zählt das Weingut Neustifter zu den absoluten Vorreitern.

