„30 Jahre Weinmarkt ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte rund um den Wein und den Tourismus in Poysdorf“, hob Bürgermeister Thomas Grießl in seinen Grußworten hervor.

Karl Wilfing ergänzte Geschichtliches: „Bürgermeister Robert Gloss hat in den Achtzigerjahren das Gasthaus der Familie Maihart, das ehemalige Gemeindegasthaus, wieder zurückgekauft und dabei schon visionär in Richtung der touristischen Entwicklung Poysdorfs gedacht.“ In einer Fraktionssitzung wurde drei Stunden intensiv darüber diskutiert.

„Ich höre heraus, die Mehrheit ist dafür und daher kaufen wir das Gasthaus.“Robert Gloss, Alt-Bürgermeister

Gloss schloss dann die Diskussion mit den Worten: „Ich höre heraus, die Mehrheit ist dafür und daher kaufen wir das Gasthaus.“ Eine eher patriarchalische Entscheidung, die sich in den nachfolgenden 30 Jahren als absolut richtig erwies.

Als ein Tourismuslehrgang rund um Fritz Karl Ferner bei einer Abschlusspräsentation feststellte, dass man während der Getreide-Erntezeit keinen Wein kaufen konnte, war die Idee des Weinmarktes geboren. „20 Pioniere haben sich unter Obmann Matthias Gmeinböck auf die Idee des Weinmarktes eingelassen und echte Aufbauarbeit geleistet“, betonte der heutige Obmann des Weinmarktes Karl Neustifter.

Der Weinmarkt hat einen kräftigen Aufschwung für den Weinbau gebracht, der bis dahin stark auf die Sekt- und Fassweinproduktion konzentriert war. Auch dem Tourismus hat die Zusammenarbeit von Weinmarkt und Tourismusstelle viel gebracht.

30 Winzer mit 300 Weinen

Poysdorf hat sieben Tage die Woche ganztags auch eine Tourismusstelle geöffnet, worum sie von großen Tourismusorten beneidet wird. „Der Gast findet hier immer einen Ansprechpartner für seine Anliegen“, freut sich Bürgermeister Thomas Grießl darüber. Eine positive Veränderung brachte die Standortveränderung hin zum Ausstellungsgelände der NÖ Landesausstellung 2013. Heute präsentieren sich hier 30 Winzer mit 300 Weinen und der Weinmarkt wird professionell von Geschäftsführer Rene Willmann und seinem Team geführt.

Der Poysdorfer Weinmarkt zählt zu den Urvätern der Weinmärkte und war Beispiel für viele andere Weinbaugemeinden. Er ist aber auch einer der größten Weinmärkte Österreichs, der natürlich stark auch von der Grenzöffnung profitierte. Gäste aus Tschechien und Polen nützen den Weinmarkt als Anlaufstelle für preiswerten und hoch qualitativen Wein. Das besondere Geburtstagsgeschenk zum Dreißiger ist aber, dass es trotz der Autobahn gelungen ist, die Gäste zum Weineinkauf nach Poysdorf zu bringen.

Täglich werden hier 300 Flaschen verkauft. Die jährlich verkauften Flaschen entsprechen nebeneinandergestellt der Strecke von Poysdorf nach Mikulov.