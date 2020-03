Den Anfang machte jedoch das Humorvolle: Begegnungen vom Blind Date bis zum Kennenlernen bei einer Beerdigung wurden vom Ensemble 83 im Rahmen des Abends musikalisch aufbereitet.

Die Gruppe unter der Leitung von Thomas Mayer entwickelte sich in den letzten Jahren vom Sprechtheater zum Musiktheater weiter und bot dabei eine ausgezeichnete Musicalrevue. „Die Theatergruppe Ensemble 83 ist Mitglied von Atinoe, dem außerberuflichen Theater in Niederösterreich“, betont Geschäftsführerin Gudrun Sperner-Habitzl. Atinoe hat sein Landesbüro in Poysdorf.

Der zweite Star des Abends war natürlich der Weinviertel DAC. Poysdorf ist alljährlich der Ort für die Erstpräsentation des Weinviertel DAC Jahrganges. Waltraud Hauser stellte den Weinviertel DAC in seiner Vielfalt vor. Das Spektrum reichte vom köstlichen Saurüssel, über den klassischen Weinviertel DAC bis hin zum „Friends“, von den Freunden Michael Martin und Werner Hauser.

„Der Weinjahrgang 2019 ist einfach großartig“, sagt Bürgermeister Thomas Grießl erfreut. Pikantes und Süßes aus der Huglerei rundete den Abend ab.