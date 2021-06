Landtagspräsident Karl Wilfing und Gerhard Schütt, Obmann der Weinviertler Jakobswege, haben das neueste Buch aus dem Verlag von Ulrich Winkler-Hermaden präsentiert: Zehn Jahre lang hat sich Autor Reinhard Mandl mit dem Jakobsweg Weinviertel für das gleichnamige Buch beschäftigt.

Zuerst ist er mit einer großen Kamera alle Highlights am Weg abgefahren, dann war er zu Fuß am Weg unterwegs, um Eindrücke und Erlebnisse, aber auch spontan gemachte Bilder in das Buch einzubringen.

Auch Kinder pilgern gerne

So ist Mandl zum Beispiel am Weg, zwischen Falkenstein und Poysdorf, auf die Pilger aus der Volksschule Poysdorf gestoßen, als diese mit Religionslehrerin Ingrid Kraus unterwegs waren. Die Begeisterung der Kinder fürs Pilgern hat Reinhard Mandl fasziniert.

Der Buchautor fotografiert seit seiner Völkerkundeausbildung, im Jahr 1983, und hat Reiseberichten und Büchern über Amerika, insbesondere über die Indianerreservate, viel Zeit gewidmet. Dann entdeckte er Österreich mit seiner Vielfalt und seinen Schönheiten wie den Jakobsweg.

Für Karl Wilfing ist der Weinviertler Pilgerweg ein Stück Heimat und zugleich Internationalität, welche zeigt, „dass wir im Weinviertel im Herzen Europas leben“. Obmann Gerhard Schütt freut sich über die Aufmerksamkeit für das Pilgern.