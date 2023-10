Werner Kraus als Obmann der NÖ Sparkassenverbände bestätigt

Obmann Werner Kraus, im Amt bestätigter Vorsitzender der NÖ Sparkassenverbände, bedankte sich im Besonderen bei Ingrid Herzog und Bianca Schwingersbauer für die großartige Unterstützung. Der Bund vereint die aktiven Sparkassenvorstände Niederösterreichs und auch die pensionierten Kollegen in einem Verein. In dieser Interessensvertretung werden berufliche Anliegen ebenso wie gesellschaftliche Ereignisse gepflegt.

Neben dem Obmann Werner Kraus wurden Obmann-Stellvertreter Peter Prober aus Neunkirchen und Geschäftsführer Helge Haslinger aus St. Pölten zum geschäftsführenden Vorstand des Bundes gewählt. Weitere neun Vorstandsmitglieder aus allen Regionen Niederösterreichs unterstützen die Arbeit. Der bisherige Obmann-Stellvertreter Wolfgang Just, der auch weiterhin als Vorstandsmitglied zur Verfügung steht, bedankte sich beim Vorsitzenden für die geleistete Arbeit.

Die Mitgliederversammlung fand in Zeillern bei Amstetten statt, wo normalerweise junge Blasmusiker bei Prima la Musica ihr Können unter Beweis stellen. Die kulturelle Vielfalt in Niederösterreich, aber auch die Finanzbildung, ist den Sparkassen seit ihrer Gründung ein großes Anliegen. So wurde dies auch in die Statuten des Bundes der NÖ Sparkassenvorstände mit aufgenommen.