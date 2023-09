Winzerfest: Hirtl und Müller ziehen an einem kulinarischen Strang

Andrea und Martin Hirtl haben das sehr bekannte Gasthaus von Helga Müller aus Neuruppersdorf für den kulinarischen Part vor ihrem Keller gewonnen. „Gemeinsam waren wir bestens aufgestellt“, sagt Helga Müller, die sich mit ihrem Team ums Essen kümmerte und sich dabei neue Ideen hat einfallen lassen.

Der regionale Bezug war in der Speisekarte beim Winzerfest, bei dem sich Familie Hirtl auf den Weinpart konzentrierte, zu erkennen: Wichtigste Zutat des Chili con carne war das Rindfleisch von der Boa-Farm am Mitterhof. Müllers persönliches Coleslaw-Rezept bot die erfrischende Grundlage für das Weinviertler Winzerweckerl - mit Gebäck von Bäckermeister Philipp Stoiber und dem für die Region so typischen Schweinsbraten. „Einfach, so wie ich es persönlich gerne esse“, erzählt die Köchin.

Müller verbindet eine langjährige Freundschaft mit den Hirtls, deren Wein im Neuruppersdorfer Gasthaus serviert werden. Die Partner waren jedenfalls mit der Kombination - Poysdorfer Wein und Neuruppersdorfer Küche - sehr zufrieden.