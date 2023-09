Winzerfest-Stil am Sonntag: Dirndl, Janker und die Lederne

Der niederösterreichische Dirndlgwandsonntag fällt in der Weinstadt perfekt mit dem Winzerfest- Wochenende zusammen. Daher wird dieser in Poysdorf ganz besonders hochgehalten. So ist alles dem Dirndlgwandsonntag entsprechend in Tracht gekleidet.

Die Veltlinerland-Weinkönigin Victoria Bayer und ihre Weinhoheiten Katja Nitsch, Laura Neustifter und Valerie Hugl waren beim Festgottesdienst am Sonntagvormittag in der Stadtpfarrkirche mit dabei, mit ihnen viele Damen im Dirndl. Bei den Herrn waren sehr stark die Lederhose, aber auch Kalmuk- und Niederösterreich-Janker vertreten.