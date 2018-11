Poysdorf wird Rad-Metropole .

Am 11. November 2018 öffnet die Anmeldung der beliebten Klassikerausfahrt „In Velo Veritas“, die am 16. Juni 2019 zum siebten Mal im Weinviertel ausgetragen wird. Start und Ziel dieser nostalgischen Radausfahrt befinden sich zum erstmals in der Weinstadt Poysdorf.