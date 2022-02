Wissen für die Nachwelt erhalten

In vielen Häusern Poysdorfs gibt es auch dank der heimatkundlichen Beilage des Mistelbacher Amtsblattes Material des Oberlehrers und Heimatforschers Franz Thiel.

Den Impuls dazu gab Detlev Gamon, der in seinen Schätzen einen Karton mit Forschungsarbeiten von Franz Thiel hatte. In der Corona-Lockdown-Zeit hatte Johannes Rieder die Idee, über 40 Helfer mit dem Aufarbeiten der vorhandenen Thiel-Unterlagen zu beschäftigen. Wichtiger Partner und Schaltstelle war dabei Wolfgang Paar, der Artikel verteilte und die Dateien einsammelte und verwaltete. Eigentlich vermutete man, dass von den Handschriften in den letzten Lebensjahren sehr viel vernichtet wurden.

Über 800 Arbeiten von Franz Thiel entdeckt

Rieder und Paar glaubten, ungefähr 250 Berichte archivieren zu müssen. Das widerlegen nun die Forschungsarbeiten: Über 800 Arbeiten von Franz Thiel wurden entdeckt. So war die Bedienerin von Franz Thiel auch im Haushalt der Familie Chyna tätig. Als ihr der Oberlehrer anschaffte, Unterlagen zu verheizen, hat sie dies klugerweise nicht getan und bei Familie Chyna gelagert.

Spitzenreiter war der pensionierte Gymnasialprofessor Alfred Kulhawy, der 80 umfangreiche, in Kurrentschrift verfasste Aufzeichnungen in den Computer schrieb. Bürgermeister Thomas Grießl dankte den Leadern des Projektes, Johannes Rieder und Wolfgang Paar, aber auch Alfred Kulhawy, für diese wertvolle Arbeit. Über 4.000 Seiten an Wissen von Franz Thiel konnten so für die Nachwelt lesbar gesichert werden. Die Unterlagen sind auf poysdorf.topothek.at zu finden. Zum 50. Todestag von Franz Thiel möchte eine Projektgruppe der HAK Mistelbach auch eine eigene Homepage veröffentlichen.

Behandelt werden in den Abhandlungen von Franz Thiel Themen vom Wein bis hin zu den Lokalbahnen, der Herrschaft Wilfersdorf oder auch Kirchen, Feste und Heilige.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden