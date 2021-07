„öKlo ist ein durch Corona krisengebeuteltes Unternehmen - und trotzdem nimmt es Langzeitarbeitslose auf“, freut sich Marianne Bauer, AMS-Leiterin in Mistelbach. Über Vermittlung des AMS fand die Poysdorferin Verena Schwayer einen Job bei dem Wolkersdorfer Öko-Mobiltoiletten-Betreiber.

Die alleinerziehende Mutter eines vierjährigen Sohnes hatte zuvor immer Probleme mit der Kinderbetreuung, um Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Bei öKlo passt für sie sowohl die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmittel, als auch das Arbeitszeitmodell. Beim Wolkersdorfer Start-up kann die Poysdorferin zwischen sieben und 10 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Jetzt arbeitet die junge Mutter, sie hat zwei Jahre die Lehre zur Gas-, Wasser-, Leitungsinstallateurin gemacht, in der Produktion, wo sie ihr handwerkliches Können ausspielen kann.

„Für mich war es von Anfang an ein Ansporn, bei uns auch Langzeitarbeitslosen eine Chance zu geben“, sagt Gründungsmitglied Christian Schöner: „Manchmal brauchen sie ein bisschen länger, um in den Arbeitsrhythmus zu finden. Die Chance haben sie mit Arbeitspraktika bei uns.“ Man lerne sich dabei gegenseitig kennen und könne dann entscheiden.

Enttäuschungen gab es nie

„Wir nehmen gerne Arbeitssuchende über das Arbeitsmarktservice“, sagt Unternehmensgründer Nico Bogianzidis. „Es waren selten welche dabei, die ihre Chance bei uns nicht genutzt haben, Enttäuschungen gab es nie“, setzten er und öKlo seit Beginn an auf die Zusammenarbeit.

„Gerade jetzt, wo es wieder mit Festivals und Veranstaltungen losgeht, brauchen wir mehr Personal“, sagt auch Christian Schöner von öKlo. Personal wird in allen Bereichen gebraucht: in der Produktion, im Büro, in der Forschung und im Service.